В  Самаре  открылась масштабная выставка "От крепости до мегаполиса"

В Музее имени Алабина открылась масштабная выставка "От крепости до мегаполиса", приуроченная к 440 летнему юбилею Самары.

В основе экспозиции — подлинные артефакты, которые десятилетиями хранились в частных собраниях и долгое время оставались вне публичного внимания. Представленные предметы выступают в качестве материальных свидетельств, позволяющих реконструировать эволюцию города — от волжской крепости до одного из крупнейших мегаполисов страны.

На открытии выставки министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила: «Мы имеем уникальную возможность прикоснуться к истории через подлинные артефакты, которые, хранились в частной коллекции Иевлева Виталия Юрьевича, и долгое время оставались вне публичного внимания. Каждая представленная вещь — это не просто предмет, а живая история, рассказывающая о становлении и развитии самарской губернии.

При поддержке и личном участии Вячеслава Федорищева губернатора Самарской области, слаженной и профессиональной работе коллектива музея имени Алабина это событие стало возможным. И сегодня мы увидим предметы, которые экспонируются впервые, что делает проект особенно значимым и интересным для совершенно разной аудитории.

Желаю всем ярких впечатлений от выставки и незабываемых моментов, проведенных в стенах нашего музея!».

Фото: минкульт СО