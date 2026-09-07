В Самарской области прошел фестиваль «Золотые Жигули»

6 сентября в Самаре на нижней поляне лыжной базы «Чайка» состоялся финальный этап областного фестиваля северной ходьбы «Золотые Жигули».

Фестиваль уже 10 лет собирает любителей северной ходьбы со всей Самарской области и не только. В этом году более 200 человек и 14 команд-участниц вышли на массовые дистанции «Дорога радости» и проверили свою технику ходьбы.

Максимальные баллы за технику северной ходьбы набрали Татьяна Лемкова и Вера Панфилова («Сергиевские лисы», Сергиевск), Сергей Данилин («Сибирские ходоки», Новосибирск) и Татьяна Максимова («Шаг за шагом», Новосемейкино).

Северная ходьба - доступный вид физической нагрузки для участников любого возраста. Самыми старшими участниками фестиваля стали Альберт Щепетильников (1938 год рождения), Екатерина Терещенкова и Антонида Васильева (1941 год рождения), младшими - 5-летняя София Тихонова и 7-летний Мирослав Миронов.

Фестиваль проводится с целью популяризации северной ходьбы и вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом в рамках госпрограммы «Спорт России».

Фото: минспорта СО