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«Стрелка» приглашает на серию бесплатных образовательных мероприятий в сентябре

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 В сентябре АНО «Агентство стратегических коммуникаций «Стрелка» проведет серию образовательных, творческих и развлекательных мероприятий на площадке молодёжного центра Самарской области.

 В сентябре АНО «Агентство стратегических коммуникаций «Стрелка» проведет серию образовательных, творческих и развлекательных мероприятий на площадке молодёжного центра Самарской области. В программе — лекции, театральные практики, кинопоказ, благотворительный фотодень, психологические встречи, книжный клуб, творческие мастерские и социальная игра.

9 сентября программу откроет лекция «Как музыка влияет на наш мозг?» от резидентов «Простой мозг». Биолог и физиолог Дарья Громова расскажет, что происходит с мозгом, когда человек слушает музыку, какие его зоны включаются в этот процесс и почему разные мелодии вызывают разные эмоции. Лекция пройдёт с 18:30 до 19:45.

В этот же день в 19:00 начнётся театральная лаборатория «Как превратить эмоцию в реальный проект?» от резидентов театра «ТУЗ». Участники будут учиться превращать идеи, чувства и наблюдения в сценический материал, работать с телом и речью, вести дневник наблюдений и исследовать собственные эмоции. Лаборатория рассчитана на три месяца и завершится общей постановкой.

12 сентября с 12:00 до 19:00 пройдёт игра «Кровь на Часовой Башне». Это социальная игра со скрытыми ролями, интригами и неожиданными поворотами, которую можно сравнить с более сложным форматом «Мафии». Каждый участник получает собственную роль со способностями, которые могут влиять на ход партии.

13 сентября с 11:00 до 13:00 «Стрелка» совместно с молодёжным движением помощи животным «ЛАПА» проведёт благотворительный фотодень «Вместе помогаем животным». Участники смогут прийти одни, с друзьями, семьёй или питомцем и получить профессиональные фотографии. Входом станет корм для собак или кошек, который после мероприятия передадут в приют для животных. Фотодень состоится в кофейне «MB cafe» по адресу: ул. Красноармейская, 10.

В 15:00 в этот же день состоится ещё одна встреча театральной лаборатории «Как превратить эмоцию в реальный проект?» от театра «ТУЗ».

В 16:00 начнётся «Кинострелка» от резидентов «Женский кодекс»: участники посмотрят и обсудят фильм «Талли» 2018 года. Встречу проведут основатель проекта «Женский кодекс» Юлия Куприянова и психолог-сексолог Мадина Качмазова.

14 сентября с 18:00 до 20:00 состоится творческая мастерская «АртСоюз».

16 сентября с 18:00 до 20:00 театральная мастерская «Случай» проведёт актёрский тренинг. Участники выполнят упражнения на развитие памяти, внимания и фантазии, поработают с этюдами и импровизацией. Актёрский опыт для участия не требуется. Тренинг проведёт театральный педагог, режиссёр и актриса Александра Шилина.

18 сентября с 18:00 до 20:00 резиденты «Здесь можно» проведут «Встречу с подростками». В 18:30 в пространстве также начнётся лекторий Самарской ассоциации психообразования.

23 сентября с 18:30 до 20:00 состоится новый лекторий от резидентов проекта «Простой мозг».

25 сентября с 18:00 до 20:00 резиденты «Здесь можно» проведут «Встречу со взрослыми». Параллельно с 18:00 до 20:30 пройдёт встреча книжного клуба.

27 сентября с 12:00 до 19:00 вновь состоится игра «Кровь на Часовой Башне», а с 18:00 до 20:00 — творческая мастерская «АртСоюз».

Большинство мероприятий пройдут в многофункциональном молодёжном центре Самарской области по адресу: проспект Масленникова, 37. На отдельные события необходима предварительная регистрация.

Уточнить информацию по мероприятиям, узнать расписание и записаться можно в группе «Стрелки» во ВКонтакте: https://vk.ru/strelka_samara

 

Фото: АНО «Стрелка»

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