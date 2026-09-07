7, 8, 9 сентября в Самарской области ожидается продолжительный сильный дождь

По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. 7, 8, 9 сентября местами в Самарской области ожидается продолжительный сильный дождь, днем 8, 9 сентября в отдельных районах очень сильный дождь.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить .по единому телефону пожарных и спасателей «112»
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