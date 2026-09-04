Более 80 тонн ТКО вывез регоператор с островов Самары

В Самаре подвели промежуточные итоги работы по организации централизованного вывоза ТКО с островов на Волге, запущенной по поручению министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артема Ефимова и главы Самары Ивана Носкова. На островах Поджабном, Голодном, Рождественском и других было дополнительно установлено 8 контейнеров в четырех точках сбора, местоположение которых подобрал регоператор АО «Экология» с учетом логистики и интенсивности нагрузки. С июля с островных контейнерных площадок уже вывезено более 80 тонн отходов.



«Выстроили систему вывоза мусора с правобережья и островов — совместно с предпринимателями определили удобные точки складирования отходов на островах, установили площадки, дополнительные контейнеры для сбора мусора. Кроме того, период вывоза мусора продлен до ноября, до окончания навигации. За два месяца с правобережья и островов вывезено более 80 тонн отходов. Работу по заключению договоров регоператор продолжит, пока заключено 30. Благодарю министра природных ресурсов Самарской области Артема Ефимова и руководство регоператора АО «Экология» за поддержку. Большое дело по наведению порядка на самарских островах сдвинулось с мертвой точки. Впереди еще много работы», – отметил глава города Самары Иван Носков.



По графику, 2 раза в неделю, ТКО собираются на контейнерных площадках турбаз и других коммерческих объектов, силами регоператора перегружаются на баржу, затем доставляются на левый берег Волги и спецтехникой перевозятся на полигон. Эта логистическая схема будет продолжать работать до завершения навигации.



«Региональный оператор совместно с Администрацией города Самары нацелен на своевременный и полноценный вывоз, в том числе в местах массового отдыха. Задача была поставлена и выполнена. Уверен, что с учетом опыта в будущих сезонах транспортирование с правого берега Волги вовсе не будет вызывать трудностей», – сказал генеральный директор АО «Экология» Максим Анатольевич Паис.



По поручению главы города Самары продолжается очистка и мониторинг прибрежных территорий города.



«Вдоль наших рек, в том числе в неорганизованных местах отдыха самарцев установлено 11 бункеров-накопителей. Водоохранные зоны рек Волги, Самары, Татьянки не реже 2 раз в неделю дополнительно очищаем. Всего за лето оттуда вывезено более 200 тонн бытового мусора», – отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.





Фото: пресс-служба администрация Самары