В СНТ «Зелёная роща» посёлка Новосемейкино под колесами автомобиля погиб мужчина

Утром 4 сентября в СНТ «Зелёная роща» на 5-й Зеленой улице посёлка Новосемейкино Красноярского района погиб человек. Легковой автомобиль стоял без включённого стояночного тормоз и покатился под уклон. Мужчина пытался его остановить, но оказался под автомобилем.

Травмы оказались смертельными. Спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области прибыли на место происшествия, чтобы извлечь погибшего.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они деблокировали погибшего и передали сотрудникам правоохранительных органов.

В операции участвовали пять спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО