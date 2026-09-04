«Самара Космическая»: музей подготовил специальную программу к 440-летию города  

К 440-летнему юбилею Самары музейно-выставочный центр «Самара Космическая» приглашает на цикл бесплатных мероприятий, посвященных истории и культуре города. (6+)



С 5 по 13 сентября будет работать временная выставка «Куйбышевская школа юных летчиков-космонавтов», посвященная легендарному учебному заведению. На выставке представлены фотографии, документы и воспоминания учеников школы, открытой в 1977 году.



12 сентября в 12:00 состоится лекция «Самарский космос» о вкладе самарских специалистов в развитие отечественной космонавтики, а с 12 по 13 сентября будет работать филателистическая выставка «Интеркосмос». В ней собраны марки, отражающие основные памятные даты космической программы «Интеркосмос».



13 сентября в 15:00 в музее состоится показ документального фильма «Союз — гордость Самары». Фильм рассказывает об истории создания, модернизации и триумфе легендарных отечественных ракет-носителей семейства «Союз», производство которых неразрывно связано с Самарой.



Все мероприятия пройдут в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» (ТК «Гудок», ул. Красноармейская, 131). Вход свободный.

Фото: пресс-служба администрации Самары