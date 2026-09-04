«Самара в движении»: более 44 000 человек приняли участие в тренировках проекта в 2026 году

В Самаре подвели итоги физкультурного проекта «Самара в движении». Занятия проводили профессиональные тренеры спортивных федераций и фитнес-клубов на четырех открытых площадках на набережной, в парках имени Ю.А. Гагарина и 50-летия Октября, а также на площади Куйбышева. Всего за лето тренировки здесь посетили более 44 000 человек.



Проект объединил более 20 спортивных направлений: от йоги и пилатеса до контактного регби, бокса, пляжного волейбола и тенниса, настольного тенниса, фрисби и аджилити — кинологической дисциплины, где люди тренируются вместе со своими собаками.



Самой популярной за лето стала площадка на Первомайском спуске, ее посетили более 18 тысяч человек. Там работала зона групповых тренировок с зумбой, йогой, пилатесом и стретчингом, игровые площадки баскетбола и футбола, а также зона пляжных видов спорта. На этой же площадке проходили состязания «Герой Самары» и «Герой Самары. Дети» — комплексные испытания на силу и выносливость. Почти столько же жителей занимались на площади Куйбышева, где были оборудованы зоны для игр в баскетбол и панна-футбол, футбольное поле, воркаут-зона. Еще почти 5 тысяч человек играли в шахматы, баскетбол, занимались зумбой, йогой, ушу, растяжкой и пилатесом на площадке в парке им. Ю.А. Гагарина.



Также все желающие могли выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на площадке «Выходные с ГТО», работавшей по субботам и воскресеньям в парке имени Гагарина.



«Участвую в акции «Самара в движении» второй год. Для меня как для тренера эта акция — возможность заявить о себе на крупных площадках города, получить опыт работы с большим количеством людей, найти единомышленников, познакомиться с другими тренерами. Участники уже с мая ждут эту акцию, и я вижу, как благодаря ей они втягиваются в спорт. Есть те, кто посещает тренировки уже несколько лет подряд», – сказала инструктор танцевальной фитнес-программы «Зумба» фитнес-клуба «Прайд» Алина Галимова.



На сегодняшний день все площадки физкультурного проекта «Самара в движении», за исключением площади Куйбышева, завершили свою работу. На площади Куйбышева в течение всего сентября будут работать зоны для игр в баскетбол и панна-футбол, футбольное поле и воркаут-зона.

Фото: пресс-служба администрации Самары