 В ДДН Самарской области молодёжь и эксперты обсудили как не стать жертвой манипуляций

В Доме дружбы народов Самарской области прошла просветительская встреча для студентов, посвящённая вопросам противодействия терроризму, экстремизму и опасным формам онлайнвоздействия. В рамках мероприятия участники познакомились с фотовыставкой «Кадры Памяти», посвящённой последствиям террористических актов в современной истории России, а также с экспозицией «Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота 2013–2014 годов на Украине». В память о жертвах терактов была объявлена минута молчания, которая задала серьёзный тон последующему разговору о личной ответственности и коллективной безопасности. Участниками мероприятия стали более 90 студентов из пяти колледжей Самары.

Ключевым элементом встречи стал прямой диалог молодёжи с экспертами. Представитель министерства внутренней политики Самарской области разъяснил, как проявляется террористическая идеология и какие внешне безобидные установки могут нести реальную угрозу. Сотрудник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Владимир Тамбовцев на практических примерах показал, как злоумышленники выстраивают контакт с молодыми людьми - от предложений лёгкого заработка до психологического давления и угроз. Особое внимание уделили информационной безопасности: представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и руководитель Самарского отделения Национального центра помощи Иван Андрианов разобрал типичные сценарии вовлечения молодёжи в противоправную деятельность через интернет и обозначил признаки опасных коммуникаций.

Эмоциональный и смысловой акцент программы был связан с темой единства и сплочённости общества. Своим опытом поделился Андрей Бережнов, сотрудник Дома дружбы народов, участник специальной военной операции. Он подчеркнул, что победить терроризм и фашизм можно только сообща: «Я три года провёл на передовой и убедился: когда мы вместе, мы непобедимы. В моём подразделении служили люди разных национальностей, и мы были одним целым. Терроризм и фашизм пытаются разделить нас, но победить их можно только сообща. Пока мы едины - у терроризма нет будущего».

Практическая часть встречи включала демонстрацию социальных видеороликов о методах вербовки, разбор реальных ситуаций и интерактивный кроссворд «Что ты знаешь о терроризме». Формат позволил не только донести важную информацию, но и закрепить её через активное участие: студенты отвечали на вопросы, обсуждали примеры и учились распознавать признаки манипуляции и давления.

Мероприятие соответствует задачам Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года - в частности, укреплению гражданского единства, обеспечению межнационального согласия и профилактике экстремистских проявлений. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, такая работа приобретает особое значение: она показывает не только культурное многообразие страны, но и практическую сторону единства - способность общества сохранять взаимное доверие и совместно противостоять угрозам. Как неоднократно подчёркивал Президент России Владимир Путин, важнейшим условием общего успеха является единство российского многонационального общества.

Дом дружбы народов Самарской области продолжит просветительскую и профилактическую работу с молодёжью во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, общественными организациями и учебными заведениями. Такие инициативы - важный вклад в обеспечение безопасности региона и страны в целом.

Фото: Дом дружбы народов Самарской области