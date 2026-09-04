Работу общественного транспорта усилят 5 сентября — в день футбольного матча в Самаре

5 сентября в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Крылья Советов» и «Краснодар». Спортивное мероприятие в рамках 7 тура Альфа-банк Российской премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. начнется на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 15:00 по местному времени. Для повышения транспортной доступности стадиона в областной столице будет курсировать дополнительный общественный транспорт.



Для удобства болельщиков автобусы маршрутов №№ 1 и 67 будут заезжать на территорию стадиона перед матчем с 12:00 до 15:00 и после футбольного поединка с 17:00 до 18:00. Также в период с 12:00 до 18:00 компания-перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов, которые проходят в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары в течение дня обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24 и 25.



После матча, к 17:00, для развоза зрителей подадут дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков, включая низкопольный транспорт для комфорта маломобильных пассажиров:



- трамваи №№ 11, 12 и 22 будут отправляться от остановки «Самара Арена» и проследуют по своим маршрутам;

- автобусы №№ 1 и 67 поедут в направлении «в город» с дублера Московского шоссе (с площадки у «Мерседес-центра»), а в сторону микрорайона Крутые Ключи и посёлка Красная Глинка – с остановки «Улица Дальняя»;

- автобусы №№ 34 и 41 с площадки в районе дублера Московского шоссе/улицы Алма-Атинской проследуют по улице Алма-Атинской и далее по своим маршрутам в центр города.



Отметим, что дополнительный городской пассажирский транспорт будет отправляться по мере наполнения салонов, рейсы будут организованы с незначительным интервалом.