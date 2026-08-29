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"Крылья Советов" в Грозном сыграли вничью с "Ахматом" – 3:3

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В шестом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом".

В шестом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом".

Счет в матче открыли самарцы на 15 минуте игры, после перехвата мяча Доминок Орозом на своей половине поля в результате быстрой контратаки с передачи Мартина Крамарича красивым ударом Иван Олейников отправил мяч в сетку – 0:1.

Хозяева поля отыгрались и вышли в перед на 36 и 39 минуте матча, забили

Лечи Садулаев и Эгаш Касинтура – 2:1.

В компенсированное к первому тайму время Юрий Горшков подал угловой, и Никита Чернов головой отправил мяч в ворота, и команды на перерыв угли при счете – 2:2.

На 60 минуте Шеоргий Мелкадзе вновь вывел "Ахмат" вперед – 3:2.

На 72 встречи получив мяч от Максима Витюгова Иван Олейников дальним ударом сравнял счет – 3:3.

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Калининграде с "Балтикой". Игра 3 тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в среду, 2 сентября, в 21:45, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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