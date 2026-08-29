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С 1 сентября 150 школ региона подключаются к проекту «Футбол в школе»
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С 1 сентября 150 школ региона подключаются к проекту «Футбол в школе»

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Российский футбольный союз совместно с Минпросвещения РФ реализует всероссийский проект «Футбол в школе».

Российский футбольный союз совместно с Минпросвещения РФ реализует всероссийский проект «Футбол в школе».

Цель проекта - массово вовлечь школьников в футбол через уроки физкультуры, секции и соревнования на базе самих школ. Это отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Проект запущен уже в 87 регионах страны и охватывает 2,5 млн школьников и дошкольников. С 1 сентября 2026 года в Самарской области «Футбол в школе» будет реализовывать 150 общеобразовательных организаций. Кроме того, 21 дошкольная образовательная организация будет реализовывать программу развития дошкольного футбола.

По количеству охваченных проектом организаций наш регион входит в 12 лучших по стране.

В рамках проекта 1 сентября в школах Самары и Тольятти побывают игроки и сотрудники профессиональных футбольных клубов «Крылья Советов» и «Акрон». Школьники смогут пообщаться с футболистами, задать вопросы и узнать много нового об игре из первых уст.

 

Фото:   минспорта СО

 

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