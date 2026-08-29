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Как россияне готовятся к деловому сезону: чистый стол, новый гардероб и амбициозные цели

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Как россияне готовятся к деловому сезону: чистый стол, новый гардероб и амбициозные цели

Для многих работающих россиян сентябрь становится периодом возвращения к привычному ритму после летнего сезона. В это время они перестраивают планы, наводят порядок на рабочем месте и обновляют гардероб. Деловой квартал «Сколково Парк» выяснил, как офисные сотрудники встречают новый сезон.

По данным исследования, 68% работающих россиян считают начало осени подходящим временем для пересмотра рабочих привычек и планов. Для 45% период с сентября по декабрь — самый насыщенный и ответственный в году.

Самое время достать чистый лист 

Похоже, привычка воспринимать сентябрь как начало нового этапа сохраняется и во взрослой жизни. Только теперь вместо школьного расписания появляется календарь со встречами, а список уроков заменяют планы на последние четыре месяца года.

Начать осенний сезон многие предпочитают с разбора накопившегося за лето. Так, 34% опрошенных покупают новые канцтовары: блокноты, ежедневники, планеры, ручки и маркеры. Ещё 36% разбирают стол и документы, а 25% обновляют органайзеры и другие принадлежности для рабочего места.

Порядок наводят и в цифровой среде: 31% респондентов сортирует электронную почту, 27% удаляют ненужные файлы, а 22% стараются закрыть старые рабочие задачи до начала нового сезона.

Новый сезон начинается с гардероба

К осени 64% работающих россиян покупают новые вещи. Для 41% это связано с началом делового сезона, ещё 28% ждут предстоящих встреч и мероприятий, а 23% используют смену времени года как повод пересмотреть гардероб.Чаще всего покупают вещи для работы (42%) и обувь (38%). Ещё 29% обновляют верхнюю одежду, 21% — сумки и аксессуары. При этом 17% специально выбирают вещи для первого осеннего рабочего мероприятия.Для многих это не только необходимость подготовиться к холодному сезону. Новый этап — хороший повод что-то освежить, особенно после лета и перед возвращением к более насыщенному рабочему графику.Времени меньше, планов больше

Почти половина сотрудников (45%) считает сентябрь — декабрь наиболее ответственным временем года. На этот период приходится возвращение к полноценному рабочему графику после отпусков, запуск новых проектов и активный деловой сезон.

Среди опрошенных 46% россиян собираются пересмотреть рабочие цели и задачи, 38% хотят лучше организовать своё время, а 32% планируют освоить какой-то профессиональный навык. Ещё 24% готовы взять новый проект или больше ответственности, а 19% уже думают о смене работы.

 

Теги: Опрос

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