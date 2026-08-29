На автодороге «Самара-Бугуруслан-Петра Дубрава» Lada Priora врезалась в световую опору, погиб водитель

Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Самара-Бугуруслан-Петра Дубрава» . По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 29.08.2026 примерно в 07:30 водитель мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora двигался со стороны пгт. Петра Дубрава в направлении пгт. Стройкерамика.

В пути следования не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на световую опору.

Водитель автомобиля скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области