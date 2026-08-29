В Челно-Вершинском районе местный житель осужден за угрозу убийством

Прокуратурой Челно-Вершинского района Самарской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Установлено, что в мае 2026 года двое местных жителей вступили в агрессивный спор, отстаивая разные стороны в семейном конфликте своих друзей. Обвиняемый схватил нож и, выкрикивая угрозы убийством, стал преследовать своего 34-летнего оппонента, которому удалось скрыться и избежать непоправимых последствий.

По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов.