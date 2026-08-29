С 1 сентября в России запретят продажу сигарет и вейпов на остановках

Продажа сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта в России будет запрещена с 1 сентября. Новые меры помогут защитить граждан от воздействия никотина и пассивного курения, заявил 29 августа глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«С 1 сентября этого года заработает запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта. Остановки — это всегда места потенциального скопления людей. Этим законом мы сделали еще один шаг, чтобы оградить население, в том числе молодежь, от пагубного влияния табака и вейпов на свой организм», — сказал Леонов в беседе с «РИА Новости».

Депутат отметил, что аналогичные ограничения уже действуют на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро. По словам Леонова, торговые точки с табачной продукцией на остановках повышают риск пассивного курения для ожидающих транспорт, особенно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.