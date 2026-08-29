В Самаре подвели итоги акции «Цветущий май» — более 550 клумб и цветников

Акция по озеленению дворов, запущенная Общественной палатой Самары при поддержке администрации и Думы города, объединила более 7,5 тысяч горожан. С мая по июль они оформили в своих дворах более 500 новых клумб, цветников и ландшафтных композиций.

️ 27 августа в Струковском саду глава города Иван Носков вместе с представителями областной и городской власти и председателем Общественной палаты Габибуллой Хасаевым вручили благодарственные письма самым активным участникам.

«Благодаря вам в Самаре стало еще больше красивых дворовых территорий. Особо хочу отметить роль ТОСов — именно они умеют объединить жителей ради общего блага», — отметил Иван Носков, пригласив присоединяться к акции и в следующем году.

Как рассказал Габибулла Хасаев, к акции подключился и социально ответственный бизнес: 18 организаций-благотворителей приобрели для участников более 3 тысяч корней петунии, которые уже высажены на клумбах.

«Совместная высадка цветов — это не просто преображение двора, но и путь к сплочению соседей», — подчеркнул Хасаев.

Благодарственные письма получили члены оргкомитета акции, в том числе председатель Совета ТОС «Мичуринский» Елена Большакова, а также все ТОСы-участники, эксперты и благотворители.

В Струковском саду также работали тематические площадки: мастер-класс по борьбе с вредителями без химикатов, консультации по уходу за растениями, творческая мастерская Самарского художественного музея и выставка картин от Союза художников России.