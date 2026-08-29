В Кировском районе Самары пострадал несовершеннолетний водитель электросамоката

28.08.2026 в 12:13 33-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем CHANGAN CS55PLUS, двигалась по Волжскому шоссе со стороны ул. Арена 2018 в направлении Московского шоссе. В пути следования допустила столкновение с электросамокатом под управлением 14-летнего водителя, который пересекал проезжую часть Волжского шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В ДТП телесные повреждения получил 14-летний водитель СИМ, ему назначено стационарное лечение.