В Самарской области рано утром 29 августа объявляли ракетную опасность

Рано утром в субботу, 29 августа, примерно в 5:20 в Самарской области заработали системы оповещения населения.

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Телефон экстренных служб — 112», — написал глава региона Вячеслав Федорищев.

Одновременно с этим в 5:10 Росавиация ввела ограничения на полеты в Курумоче. Вместе с Самарской областью, план «Ковер» был объявлен в Бугульме, Казани и Чебоксарах.

В прошлый раз сирены выли в Самарской области в ночь на четверг, 27 августа.