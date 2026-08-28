В индустриальном парке «Преображенка»состоялась конференция «ВолгаРобот-2026»

В индустриальном парке «Преображенка» на площадке компании «Тесвел» состоялась конференция «ВолгаРобот-2026».

Главной темой конференции стало масштабирование роботизации отечественных производств:

- состояние и перспективы рынка промышленной робототехники;

- существующие отраслевые проблемы;

- меры государственной поддержки;

- подготовку квалифицированных интеграторов;

- роль Центров развития промышленной робототехники в консолидации отрасли.

«Сегодня важно демонстрировать не только достижения, но и открыто обсуждать системные проблемы, которые мешают развитию индустрии. Решать их необходимо коллективно», — отметил директор компании «Тесвел» Сергей Моршанский.

Представитель Минпромторга России Руслан Ахмедов подчеркнул, что среди сдерживающих факторов остаются краткосрочное бизнес-планирование предприятий и дефицит квалифицированных интеграторов.

Самарская область последовательно укрепляет статус одного из лидеров по внедрению промышленных роботов. Как отметил первый заместитель министра промышленности и торговли региона Ильдар Галиев, сегодня на предприятиях области установлено около 1 800 роботов.

«Но для нас это не предел. Есть задача, поставленная Президентом России. Поэтому такие мероприятия и деловое общение, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы, имеют большое значение», — подчеркнул Ильдар Галиев.

Конференция «ВолгаРобот» стала площадкой для обмена опытом, поиска совместных решений и продвижения региональных инициатив на федеральный уровень.

Фото: Минпромторг Самарской области