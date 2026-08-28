Пешеходную зону на улице Ленинградской в Самаре оборудуют бесплатным Wi-Fi

На пешеходной зоне улицы Ленинградской в Самаре завершается оборудование современной сети бесплатного Wi-Fi. На участке от улицы Куйбышева до улицы Молодогвардейской в тестовом режиме уже работают порядка 20 точек доступа, которые смогут одновременно обслуживать более 2000 пользователей.



Разработчик сети — региональный оператор ООО «Волгогазтелеком» — уже установил точки доступа по всей пешеходной зоне, где традиционно наблюдается повышенный спрос на интернет-соединение. После окончательного запуска скорость передачи данных составит более 1000 Мбит/с: этого достаточно не только для комфортного поиска информации и общения в мессенджерах, но и для просмотра видеоконтента и стабильных видеозвонков. Проект реализуется при содействии и поддержке Министерства цифрового развития и связи Самарской области.



«Зона Wi-Fi обеспечит бесшовный устойчивый сигнал на всем протяжении участка. Это значит, что при перемещении по улице соединение не будет прерываться, а пользователь останется в единой непрерывной сети. Чуть позже для удобства горожан и гостей города вблизи точек доступа будут оборудованы информационные стенды с понятной инструкцией по подключению», – подчеркнул генеральный директор регионального оператора ООО «Волгогазтелеком» Николай Прощалыкин.



Чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, жителям и гостям города, находясь на пешеходной части улицы Ленинградской, необходимо включить Wi-Fi на своем устройстве, в списке доступных сетей выбрать «VGT_WiFi_Free», а затем в окне авторизации — удобный способ входа (например, по номеру телефона) и следовать подсказкам на экране. После успешной авторизации пользователь получит бесплатный доступ к сети.

Фото: пресс-служба администрации Самары