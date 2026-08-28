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В Тольятти состоялись учения по ликвидации последствий ДТП

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В Тольятти подразделения 31-го пожарно-спасательного отряда совместно со специалистами Центра медицины катастроф отработали действия при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

В Тольятти подразделения 31-го пожарно-спасательного отряда совместно со специалистами Центра медицины катастроф отработали действия при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

По легенде учений, легковой автомобиль совершил наезд на препятствие. В результате столкновения произошел розлив и возгорание топлива, а водитель и пассажир оказались заблокированы в салоне с травмами различной степени тяжести.

Перед сотрудниками 11 и 81 пожарно-спасательных частей стояла задача в условиях, максимально приближенных к реальным, оперативно ликвидировать возгорание, деблокировать пострадавших с помощью гидравлического инструмента и оказать им первую помощь. После стабилизации состояния с использованием спинальных щитов людей извлекли из поврежденного авто и передали медикам.

Пожарные успешно справились с поставленными задачами: возгорание было ликвидировано, а «пострадавшие» спасены. Специалисты напоминают: соблюдение правил дорожного движения — лучший способ избежать подобных ситуаций в реальности.

 

 

ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: Тольятти

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