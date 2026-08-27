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Бизнес в моногородах Самарской области может получить льготные займы для реализации инвестпроектов

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Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей из резервного фонда на продолжение программы льготного кредитования субъектов МСП. Финансирование рассчитано на долгосрочный период — до 2030 года.

Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей из резервного фонда на продолжение программы льготного кредитования субъектов МСП. Финансирование рассчитано на долгосрочный период — до 2030 года.

Кто может участвовать:
предприниматели из моногородов Самарской области (Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск),
резиденты ОЭЗ «Тольятти».

Условия финансирования для бизнеса в моногородах

Инвестиционные цели:
ставка — 6% годовых;
сумма — до 200 млн рублей;
срок — до 5 лет.

Пополнение оборотных средств:
ставка — 10% годовых;
сумма — до 50 млн рублей;
срок — до 3 лет.

Для резидентов ОЭЗ предусмотрено льготное финансирование инвестиционных проектов.

«В Самарской области работают активные предприниматели. Новая программа для моногородов и ОЭЗ – это еще один эффективный инструмент, позволяющий бизнесу модернизировать свои мощности, выходить на новые рынки и делать вклад в развитие региона», – подчеркнул Павел Финк.

Оператором программы выступает МСП Банк. Подать заявку можно через Цифровую платформу МСП.РФ.

 

Фото:   минэкономразвития СО

Теги: Тольятти

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