Бизнес в моногородах Самарской области может получить льготные займы для реализации инвестпроектов

Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей из резервного фонда на продолжение программы льготного кредитования субъектов МСП. Финансирование рассчитано на долгосрочный период — до 2030 года.

Кто может участвовать:

предприниматели из моногородов Самарской области (Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск),

резиденты ОЭЗ «Тольятти».

Условия финансирования для бизнеса в моногородах

Инвестиционные цели:

ставка — 6% годовых;

сумма — до 200 млн рублей;

срок — до 5 лет.

Пополнение оборотных средств:

ставка — 10% годовых;

сумма — до 50 млн рублей;

срок — до 3 лет.

Для резидентов ОЭЗ предусмотрено льготное финансирование инвестиционных проектов.

«В Самарской области работают активные предприниматели. Новая программа для моногородов и ОЭЗ – это еще один эффективный инструмент, позволяющий бизнесу модернизировать свои мощности, выходить на новые рынки и делать вклад в развитие региона», – подчеркнул Павел Финк.

Оператором программы выступает МСП Банк. Подать заявку можно через Цифровую платформу МСП.РФ.

Фото: минэкономразвития СО