Полицейские в Тольятти устанавливают личности и местонахождение подозреваемых в  грабеже

В августе текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель сетевого магазина, расположенного в д. 51 на ул. Мира, который сообщил, что два молодых человека открыто похитили товары стоимостью свыше 5 000 рублей.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили работников торговой точки, расположенных рядом организаций и жителей ближайших домов, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

По признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ «Грабеж», отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района У МВД России по городу Тольятти, возбуждено уголовное дело, в службы и подразделения направлены поручения.

Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленников.

Приметы разыскиваемых:

1 - мужчина, на вид 20 лет, рост 165-170 см, волосы светлого цвета. Был одет: футболка с эмблемой светлого цвета на груди и спортивные штаны черного цвета, кроссовки белого цвета.

2 - мужчина, на вид 20 лет, рост 165-170 см, волосы светлого цвета. Был одет: футболка с эмблемой светлого цвета на груди и рукаве, спортивные штаны и кроссовки черного цвета, бейсболка белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)934-862, 8(9171)217-216, 8(9608)374-500 или 112. Конфиденциальность гарантирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области