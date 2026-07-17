Полицейские  Тольятти задержали подозреваемого в ограблении храма

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратилась женщина − представитель одного из православных учреждений, расположенных в Автозаводском районе Тольятти. Она сообщила, что несколько минут назад неизвестный, находясь в храме, отвлёк сотрудницу и забрал с прилавка церковную кружку-ящик с серебряным обрамлением для сбора пожертвований, стоимостью около 15 000 рублей и находившиеся в ней 5 000 рублей, после чего скрылся.



Прибывшие полицейские осмотрели прилегающую территорию и опросили очевидцев. Также при осмотре места происшествия эксперт-криминалист обнаружил и изъял с поверхностей следы пальцев рук, оставленные предполагаемым злоумышленником. В ходе проведения экспертизы оперативниками установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 1985 года рождения.



В этот же день, в ходе проверки вероятных мест нахождения злоумышленника, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили во дворе одного из многоквартирных домов мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. При виде полицейских, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Безработный местный житель сознался в совершении противоправного деяния. Он пояснил, что церковную утварь спрятал у себя дома, а на похищенные деньги приобрёл алкоголь, который в момент задержания распивал во дворе.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области