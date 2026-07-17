По участку улицы Ново-Вокзальной в Самаре ограничат движение транспорта

В Промышленном районе Самары проведут аварийно-восстановительные работы на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм. Работы, которые выполнят специалисты ООО «Самарские коммунальные системы», сосредоточат в районе перекрёстка улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора.

В связи с этим в указанной локации частично изменится схема организации движения. С 10:00 18 июля до 17:00 20 июля будет перекрыта проезжая часть по улице Ново-Вокзальной на участке от улицы Фадеева до улицы Стара-Загора. При этом недоступным для движения автотранспорта и средств индивидуальной мобильности будет лишь одно направление дороги – в сторону улицы Стара-Загора.

Перевозки общественным транспортом будут осуществляться по скорректированным трассам следования:

- движение автобусов маршрута № 55 по направлению к заводу «Экран» организуют по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда, Стара-Загора, с выездом на улицу Ново-Вокзальную, далее автобусы проследуют по своему обычному маршруту;

- автобусы маршрута № 272 по направлению к станции метро «Безымянка» поедут по Московскому шоссе, улицам XXII Партсъезда, Стара-Загора, Ново-Вокзальной, затем – по своему маршруту.

Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства и обращает внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки с учётом частичного ограничения движения.

Фото: пресс-служба администрации Самары