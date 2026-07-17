Регион укрепляет компетенции в сфере реализации инфраструктурных проектов

Управленческая команда министерства экономического развития и инвестиций Самарской области приняла участие в седьмом потоке образовательной программы ВТБ «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации». Обучение, стартовавшее в марте 2026 года, завершилось двухдневным очным интенсивом в Санкт-Петербурге на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ.

В состав делегации Самарской области вошли зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк и врио замминистра Олег Майоров. Всего программа объединила 92 участника из Тульской, Ярославской, Свердловской, Самарской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.

В течение трех месяцев слушатели изучали полный цикл реализации инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства – от структурирования до эксплуатации готового объекта. Программа носит практический характер и построена на успешно реализованных кейсах группы ВТБ.

«Для Самарской области, которая входит в первую пятерку регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства, системные знания в области инфраструктурного финансирования имеют стратегическое значение, – отметил Павел Финк. – Сегодня в регионе реализуется 228 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 344 млрд рублей. Углубление компетенций управленческих команд напрямую влияет на качество проработки новых инициатив, скорость их запуска и, в конечном счете, на инвестиционную привлекательность территорий».

Самарская область обладает значительным опытом реализации инфраструктурных проектов с применением механизма ГЧП.

Сегодня активно эксплуатируется мостовой переход через Волгу, существенно сокращая время в пути и повышая транспортную доступность. Это стратегический для региона и страны проект с объемом инвестиций, превышающим 140 млрд рублей. Движение по объекту открыл Президент Владимир Путин.

В рамках концессионного соглашения с ОАО «РЖД» создана и эксплуатируется железнодорожная ветка для обеспечения деятельности резидентов особой экономической зоны «Тольятти». Проект способствует локализации новых производств с высокотехнологичными рабочими местами, обеспечивает привлечение новых резидентов в ОЭЗ.

В 2025 году завершены работы по реконструкции пансионата «Созвездие» для пожилых людей и инвалидов в Самаре в рамках нацпроекта «Демография» с привлечением средств федерального бюджета, а также строительные работы в детском оздоровительном лагере «Черноморец», расположенном в Анапе, отвечающем всем современным требованиям для безопасного и комфортного нахождения детей.

Также по итогам 2025 года запущено 11 новых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, спорта и промышленности.

Фото: Минэкономразвития Самарской области.