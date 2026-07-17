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Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы  в городе
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Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы  в городе

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Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 18-119 июля.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

18 июля
В связи с заменой пожарных гидрантов с 10:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Венцека, 46-72, 53-77; ул. Галактионовская, 9-27, 16-32; ул. Молодогвардейская, 34-74, 29-55; пер. Репина, 1-11, 2-8; ул. Спортивная, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 29; Никитинская пл., 26, 28; ул. Маяковского, 97; ул. Никитинская, 92, 96, 98, 137.

20 июля
В связи с устройством временной водопроводной линии с 10:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Пензенская, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; пр. Карла Маркса, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39.
По адресу ул. Пензенская, 62 будет установлен бойлер.

21 июля
В связи с работами по временной врезке водопроводной линии с 08:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Пензенская, 26; ул. Владимирская, 31, 33; пр. Карла Маркса, 19, 23.
По адресу пр. Карла Маркса, 19 будет установлен бойлер.

В связи с устранением утечки на трубопроводе диаметром 150 мм с 10:00 до 12:30 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Садовая, 32-38, 42.

В связи с ремонтными работами на НСП №15А/3 с 09:00 до 14:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Карла Маркса, 483-491; ул. Черемшанская, 246, 248, 254, 258.

22 июля
В связи с заменой задвижки диаметром 150 мм с 10:00 до 14:00 будет отключено ХВС по адресам: Южный проезд, 180, 182, 182а, 184, 188; Измайловский пер., 2; Можайский пер., 1; ул. Бобруйская, 89, 89Б, 95.

В связи с заменой ВРУ с 10:00 до 13:15 будет осуществляться подача воды с пониженным давлением по адресам: ул. Челюскинцев, 17, 19, 23.

23 июля
В связи с заменой ВРУ с 10:00 до 13:15 будет осуществляться подача воды с пониженным давлением по адресам: ул. Революционная, 149, 157а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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