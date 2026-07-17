Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22:00 17 июля начнётся обновление трамвайных путей по улице Красноармейской в Самаре – до 05:00 5 августа работы выполнят от улицы Агибалова до улицы Спортивной.
Меняется схема движения транспорта по улице Красноармейской в Самаре
17 июля телебашня в Самаре озарится праздничной иллюминацией в честь Дня самарской символики.
Самарская телебашня озарится праздничной иллюминацией в честь Дня самарской символики
Более 2000 жителей Самарской области с начала года приступили к обучению по национальному проекту «Кадры».  
Нацпроект «Кадры» помогает жителям Самарской области получить новые профессии
Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 18-119 июля.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы  в городе
За помощью к тольяттинским полицейским обратилась женщина − представитель одного из православных учреждений, расположенных в Автозаводском районе Тольятти.
Полицейские  Тольятти задержали подозреваемого в ограблении храма
За последние два года в Ставропольскую центральную районную больницу по программе «Земский доктор» привлечено 10 специалистов.
«Земский доктор»: в Ставропольской больнице с 2026 года работает педиатр Павел Сурков
В рамках стратегической инициативы по разработке региональных стандартов сохранения наследия состоялся круглый стол Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»
Самарская область представила модель привлечения инвестиций в объекты культурного наследия
В Промышленном районе Самары проведут аварийно-восстановительные работы на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм.
По участку улицы Ново-Вокзальной в Самаре ограничат движение транспорта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
0.36
EUR 89.33
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Меняется схема движения транспорта по улице Красноармейской в Самаре

54
С 22:00 17 июля начнётся обновление трамвайных путей по улице Красноармейской в Самаре – до 05:00 5 августа работы выполнят от улицы Агибалова до улицы Спортивной.

С 22:00 17 июля начнётся обновление трамвайных путей по улице Красноармейской в Самаре – до 05:00 5 августа работы выполнят от улицы Агибалова до улицы Спортивной. В течение всего указанного периода трамвайная линия будет полностью выведена из эксплуатации.

Работу четырёх трамвайных маршрутов организуют по временным схемам:

 - трамваи маршрута № 1 – в прямом направлении проследуют по улице Чапаевской – улице Венцека – улице Фрунзе – улице Красноармейской – улице Арцыбушевской – улице Полевой – улице Мичурина – улице Клинической – улице Чернореченской – улице Киевской - улице Партизанской – улице Аэродромной; в обратном направлении – по улице Аэродромной – улице Партизанской – улице Киевской – улице Чернореченской – улице Клинической – улице Мичурина – улице Полевой – улице Арцыбушевской – улице Красноармейской – улице Фрунзе – улице Пионерской – улице Чапаевской;

- трамваи маршрута № 4 – по кольцевому маршруту – через улицу Ново-Садовую – проспект Ленина – улицу Полевую – улицу Мичурина – улицу Клиническую – улицу Чернореченскую – улицу Киевскую – улицу Партизанскую – улицу Аэродромную – улицу Промышленности – улицу Гагарина – улицу XXII Партсъезда – улицу Ставропольскую – улицу Антонова-Овсеенко – улицу Гаражную – Четвертый проезд – улицу Врубеля, с выездом на улицу Ново-Садовую;

- трамваи маршрута № 16 – в прямом направлении – улица Тухачевского – улица Киевская – улица Чернореченская – улица Клиническая – улица Мичурина – улица Полевая – улица Арцыбушевская – улица Красноармейская – улица Фрунзе – улица Пионерская – улица Чапаевская;  в обратном направлении – улица Чапаевская – улица Венцека – улица Фрунзе – улица Красноармейская – улица Арцыбушевская – улица Полевая – улица Мичурина – улица Клиническая – улица Чернореченская – улица Киевская – улица Тухачевского;

- трамваи маршрута № 23 – по кольцевому маршруту – через улицу Врубеля – Четвертый проезд – улицу Гаражную – улицу Антонова-Овсеенко – улицу Ставропольскую – улицу XXII Партсъезда – улицу Гагарина – улицу Промышленности – улицу Аэродромную – улицу Партизанскую – улицу Киевскую – улицу Чернореченскую – улицу Мичурина – улицу Полевую – проспект Ленина – улицу Ново-Садовую.

Кроме того, с 22:00 17 июля до 05:00 5 августа участок улицы Красноармейской будет недоступен для движения средств индивидуальной мобильности и автотранспорта, включая общественный.

Автобусы маршрутов №№ 52, 53, 56, 226 будут курсировать следующим образом:

- в  направлении «в центр города» – по улицам Красноармейской, Спортивной, Вилоновской, Агибалова, с выездом на улицу Красноармейскую, далее – по своим обычным маршрутам;

- в направлении «из центра города» – по улицам Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, Спортивной, далее – по обычной схеме.

Обращаем внимание пассажиров: на работу троллейбусных маршрутов ремонтные работы на улице Красноармейской не повлияют, поскольку непосредственно перекрёстки с улицами Агибалова и Спортивной будут частично доступны для проезда.

В областной столице участок трамвайной линии по улице Красноармейской двенадцатым приводят в порядок по госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области». Перечень всех объектов с трамвайными путями, подлежащих ремонту в 2026 году по данной госпрограмме, размещён на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/57815/?sphrase_id=821996.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
17 июля телебашня в Самаре озарится праздничной иллюминацией в честь Дня самарской символики.
17 июля 2026, 16:29
Самарская телебашня озарится праздничной иллюминацией в честь Дня самарской символики
17 июля телебашня в Самаре озарится праздничной иллюминацией в честь Дня самарской символики. Общество
23
Более 2000 жителей Самарской области с начала года приступили к обучению по национальному проекту «Кадры».  
17 июля 2026, 16:18
Нацпроект «Кадры» помогает жителям Самарской области получить новые профессии
Более 2000 жителей Самарской области с начала года приступили к обучению по национальному проекту «Кадры».   Общество
41
Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 18-119 июля.
17 июля 2026, 16:08
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы  в городе
Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 18-119 июля. ЖКХ
91

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
17 июля 2026  12:58
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
254
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
17 июля 2026  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
249
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
17 июля 2026  09:35
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
269
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
16 июля 2026  12:53
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
555
В период с 16 по 19 июля 2026 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
15 июля 2026  14:03
В период с 16 по 19 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
1045
Весь список