Меняется схема движения транспорта по улице Красноармейской в Самаре

С 22:00 17 июля начнётся обновление трамвайных путей по улице Красноармейской в Самаре – до 05:00 5 августа работы выполнят от улицы Агибалова до улицы Спортивной. В течение всего указанного периода трамвайная линия будет полностью выведена из эксплуатации.

Работу четырёх трамвайных маршрутов организуют по временным схемам:

- трамваи маршрута № 1 – в прямом направлении проследуют по улице Чапаевской – улице Венцека – улице Фрунзе – улице Красноармейской – улице Арцыбушевской – улице Полевой – улице Мичурина – улице Клинической – улице Чернореченской – улице Киевской - улице Партизанской – улице Аэродромной; в обратном направлении – по улице Аэродромной – улице Партизанской – улице Киевской – улице Чернореченской – улице Клинической – улице Мичурина – улице Полевой – улице Арцыбушевской – улице Красноармейской – улице Фрунзе – улице Пионерской – улице Чапаевской;

- трамваи маршрута № 4 – по кольцевому маршруту – через улицу Ново-Садовую – проспект Ленина – улицу Полевую – улицу Мичурина – улицу Клиническую – улицу Чернореченскую – улицу Киевскую – улицу Партизанскую – улицу Аэродромную – улицу Промышленности – улицу Гагарина – улицу XXII Партсъезда – улицу Ставропольскую – улицу Антонова-Овсеенко – улицу Гаражную – Четвертый проезд – улицу Врубеля, с выездом на улицу Ново-Садовую;

- трамваи маршрута № 16 – в прямом направлении – улица Тухачевского – улица Киевская – улица Чернореченская – улица Клиническая – улица Мичурина – улица Полевая – улица Арцыбушевская – улица Красноармейская – улица Фрунзе – улица Пионерская – улица Чапаевская; в обратном направлении – улица Чапаевская – улица Венцека – улица Фрунзе – улица Красноармейская – улица Арцыбушевская – улица Полевая – улица Мичурина – улица Клиническая – улица Чернореченская – улица Киевская – улица Тухачевского;

- трамваи маршрута № 23 – по кольцевому маршруту – через улицу Врубеля – Четвертый проезд – улицу Гаражную – улицу Антонова-Овсеенко – улицу Ставропольскую – улицу XXII Партсъезда – улицу Гагарина – улицу Промышленности – улицу Аэродромную – улицу Партизанскую – улицу Киевскую – улицу Чернореченскую – улицу Мичурина – улицу Полевую – проспект Ленина – улицу Ново-Садовую.

Кроме того, с 22:00 17 июля до 05:00 5 августа участок улицы Красноармейской будет недоступен для движения средств индивидуальной мобильности и автотранспорта, включая общественный.

Автобусы маршрутов №№ 52, 53, 56, 226 будут курсировать следующим образом:

- в направлении «в центр города» – по улицам Красноармейской, Спортивной, Вилоновской, Агибалова, с выездом на улицу Красноармейскую, далее – по своим обычным маршрутам;

- в направлении «из центра города» – по улицам Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, Спортивной, далее – по обычной схеме.

Обращаем внимание пассажиров: на работу троллейбусных маршрутов ремонтные работы на улице Красноармейской не повлияют, поскольку непосредственно перекрёстки с улицами Агибалова и Спортивной будут частично доступны для проезда.

В областной столице участок трамвайной линии по улице Красноармейской двенадцатым приводят в порядок по госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области». Перечень всех объектов с трамвайными путями, подлежащих ремонту в 2026 году по данной госпрограмме, размещён на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/57815/?sphrase_id=821996.

Фото: пресс-служба администрации Самары