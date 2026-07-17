«Самарская Парусная неделя»: в Самаре пройдет парусная регата

С 18 по 19 июля в акватории реки Волги стартует парусная регата «Самарская Парусная неделя». За два дня соревнований 50 участников продемонстрируют свое мастерство в двух основных классах судов: крейсерские яхты и парусные суда от 6 метров. К участию допущены спортсмены от 18 лет и старше, а также юниоры от 14 до 18 лет.



Парусная неделя — мероприятие, направленное на поддержку и развитие парусного спорта в Самаре, а также на развитие яхтенного туризма в регионе, проводится в Самаре уже более 30 лет. В формате «Самарская Парусная неделя» соревнования состоятся в третий раз.



Соревнования пройдут на территории яхт-клуба «Волга» — остров Рождественский, затон Грязный (географические координаты GPS: 53.238592, 50. 122060).



Первая гонка стартует 18 июля на дистанции 20 миль.

Начало соревнований в 12:00.



По итогам регаты победители и призеры будут награждены почетными грамотами и медалями. Организатором соревнований выступает общественная организация «Федерация парусного спорта г. Самары» при поддержке Администрации городского округа Самара и яхт-клуба «Волга».

Фото: пресс-служба администрации Самары