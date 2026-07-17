В региональном МВД подведены итоги деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2026 года

В Главном управлении МВД России по Самарской области состоялось заседание коллегии, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона за первое полугодие текущего года.

Под председательством начальника областного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова в ее работе приняли участие члены коллегии, руководители служб и подразделений Главного управления, а также начальники территориальных органов внутренних дел.

Участники заседания рассмотрели актуальные вопросы оперативно-служебной деятельности: противодействие нарко- и киберпреступности, незаконной миграции; раскрытие и расследование преступлений, в том числе прошлых лет; организации административного надзора; состояние кадровой работы.

В завершение мероприятия Игорь Геннадьевич поблагодарил весь личный состав за достойную службу и ответственное исполнение служебных обязанностей. По итогам заседания выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы, а также поставлены соответствующие задачи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: .пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области