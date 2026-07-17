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В этом году в городе после капитального ремонта откроется две библиотеки – филиал 13 библиотеки Самарской муниципальной информационно- библиотечной системы и модельная детская библиотека «Теплый дом».
Ирина Калягина оценила ход ремонтных работ двух библиотек Самары
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Ирина Калягина оценила ход ремонтных работ двух библиотек Самары

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В этом году в городе после капитального ремонта откроется две библиотеки – филиал 13 библиотеки Самарской муниципальной информационно- библиотечной системы и модельная детская библиотека «Теплый дом».

В этом году в городе после капитального ремонта откроется две библиотеки – филиал 13 библиотеки Самарской муниципальной информационно- библиотечной системы и модельная детская библиотека «Теплый дом».

В Детской библиотеке № 3 Централизованной системы детских библиотек идет капитальный ремонт в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Здесь уже обновили системы водоснабжения, отопления, вентиляции. Установлены стеклянные перегородки, новые панорамные окна, заканчивается ремонт полов и потолков.

«Двухэтажная библиотека общей площадью более 950 квадратных метров разделена на несколько функциональных зон. Здесь появятся такие пространства, как гостиная для мероприятий, игровая комната, кинотеатр и студия звукозаписи - важно, что библиотека станет местом встреч и общения, где юные читатели смогут участвовать в различных мероприятиях, развивать свои творческие навыки и проводить досуг с пользой.
В этом году наряду с Самарой, модельные библиотеки откроются в Кинеле и Тольятти. Всего в регионе уже модернизировано 42 библиотечных учреждения, которые отремонтированы и оснащены современным оборудованием, обновлены книжные фонды», - поделилась Ирина Евгеньевна.

Модельные библиотеки нового поколения – это интеллектуальные образовательные центры, сочетающие красивый дизайн, функциональность, и удобство. Каждая библиотека региона имеет свои уникальную концепцию, которая отражает потребности и интересы местного сообщества.

 

Фото:   минкульт СО

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