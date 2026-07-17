Полицейские и общественники региона провели акцию «Безопасность на воде»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание — дети! Летние каникулы!» и Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники МО МВД России «Похвистневский» совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели профилактическую акцию «Безопасность на воде».



В ходе рейда полицейские выявили подростков, находившихся у необорудованного водоёма без сопровождения взрослых. С несовершеннолетними провели профилактическую беседу, напомнив о правилах безопасного поведения у воды, недопустимости купания в необорудованных местах и необходимости соблюдать меры предосторожности во время летнего отдыха. Для дальнейшего сопровождения детей, к месту проведения мероприятия были приглашены их родители.



Кроме того, сотрудники полиции напомнили подросткам и их законным представителям о соблюдении требований комендантского часа и основных правилах безопасного поведения в период летних каникул, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области