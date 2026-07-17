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В СОУНБ расскажут о «хлебных» достижениях региона

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22 июля в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится экскурсия «Хлебные рекорды».

22 июля в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится экскурсия «Хлебные рекорды». Она пройдёт в рамках проекта «Самарская губерния в лицах» к 175-летию Самарской губернии и познакомит гостей с самыми вкусными хлебопекарными достижениями области.

Участники экскурсии смогут узнать различные интересные факты из истории регионального хлебопечения. Им расскажут о том, где сегодня в Самаре можно найти булочки по дореволюционным рецептам, какой рекорд поставил один из городских хлебозаводов по количеству испечённых на Пасху куличей, работники какой организации изготовили самый длинный бисквитный торт, а также многое другое.

После экскурсии всех гостей ждёт общее чаепитие, где легендарную самарскую выпечку можно будет не только обсудить, но и попробовать на вкус.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

22 июля 2026 года в 11:00, отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки, пр. Ленина, д. 14а.

Количество мест ограничено!

Стоимость экскурсии:

- для взрослых – 350 рублей;

- для детей свыше 6 лет и обладателей Пушкинской карты – 100 рублей.

- для детей до 6 лет – бесплатно.

Билеты можно приобрести по ссылке на сайте кассир.ру (в том числе, по Пушкинской карте) или непосредственно перед началом экскурсии.

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Теги: Самара

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