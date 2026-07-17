18 июля в регионе днем кратковременный дождь, гроза, до .+23°С

18 июля в регионе ночью облачно, днем облачно с прояснениями, ночью дождь, местами сильный, локально очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, возможен град, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью при грозе, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +18, +23°С.

Температура воздуха 18 июля в Самаре ночью +15, +17°С, днем +19, +21°С.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: высокая пожарная опасность лесов 4 класс, гроза, возможен град, усиление северо-западного ветра, порывы 15-20 м/с, ночью местами сильный дождь.