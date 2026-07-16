В выходные дни, 18 и 19 июля, в Самарской области жара спадет

По данным сервиса Gismeteo, в выходные днем в Самарской области ожидается 20-25 градусов, ночью — 15-18.

Кроме того, в оба дня обещают небольшой дождь и облачную погоду. Порывы ветра не превысят 9 м/с. Хоть жара и спадет, на улице все равно будет тепло.

Геомагнитная активность составит 2-4 балла (небольшие возмущения). А уровень ультрафиолетового излучения не превысит 4 баллов. Такой показатель не опасен.

В Приволжском УГМС отмечают, что в конце недели в тылу уходящего циклона будет поступать более прохладный воздух, а температура понизится.

Источник: 450media.ru