В Волжском районе на ключевом подъезде к селу Лопатино началась укладка верхнего слоя асфальта 

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» развёрнут комплекс дорожных работ — они ведутся сразу на двух направлениях. Так, обустраивают подъезд со стороны трассы «Самара — Оренбург» (протяжённость участка — 3,8 км) и подъезд со стороны «Самара — Большая Черниговка» (2,5 км). На обоих объектах специалисты подрядной организации уже завершили устройство водопропускных труб и уложили нижний слой дорожной одежды. Ход ремонта находится на контроле у подрядчика и Народного фронта.

Лопатино — крупнейшее село района (почти 3 тыс. жителей). Подъезды обеспечивают связь с Самарой, федеральными трассами, школьными и дачными маршрутами. На аварийно-опасном участке у кладбища скорректировали радиус поворота и расширили полотно. На подъездах установят барьерные ограждения и знаки, на участке 3,8 км — новые остановочные павильоны.

Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области планируется привести в нормативное состояние более 150 километров дорог регионального и местного значения.

Фото: минтранс СО