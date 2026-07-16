17 июля в регионе местами сильный дождь, ливень, гроза, до +21°С

17 июля в регионе облачно, ночью кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, днем дождь, местами сильный дождь, ливень, гроза, возможен град.
Ветер ночью западный 6-11 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +16, +21°С.
Температура воздуха 17 июля в Самаре ночью +15, +17°С, днем +19, +21°С.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: высокая пожарная опасность лесов 4 класс, местами гроза, шквалистое усиление ветра