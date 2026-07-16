Машинист башенного крана осужден за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ

Доказательства, собранные сотрудниками Ленинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора машинисту башенного крана.

Следствием и судом установлено, что в марте 2025 года в ходе строительства жилого дома осужденный допустил нарушение правил безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ в части запрета перемещения груза при нахождении людей в зоне их проведения. В результате чего произошло падение металлической опалубки на стропальщика, находящегося в зоне складирования груза. От полученных повреждений рабочий скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и производством строительно-монтажных работ, сроком на 1 год, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО