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В Самаре усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 

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В Самаре усилен контроль за соблюдением противопожарных мер. В ходе 229 профилактических рейдов составлено 44 протокола об административной ответственности за ненадлежащие содержание собственниками зданий, строений, сооружений и земельных участков.В Самар

В Самаре усилен контроль за соблюдением противопожарных мер. В ходе 229 профилактических рейдов, проведенных с начала установления особого противопожарного режима членами административных районных комиссий, составлено 44 протокола об административной ответственности за ненадлежащие содержание собственниками зданий, строений, сооружений и земельных участков. Сумма штрафов за нарушение пожарной безопасности составила 989 тысяч рублей.

«За первое полугодие наблюдается снижение количества пожаров и возгораний. Но это не отменяет серьезности последствий – они наносят значительный ущерб, и по-прежнему не обходится без пострадавших, – подчеркнул руководитель Управления гражданской защиты Евгений Вдовин. – Это еще раз говорит о том, как важна всесторонняя профилактическая работа. Готовность у нас по всем направлениям – от необходимого резерва спецтехники на базе муниципальных организаций благоустройства до расчищенных пожарных путей к зданиям и источникам пожарного водоснабжения. Широко информируем жителей всех возрастов об ответственности за безопасное содержание своих территорий».

МП «Самараводоканал» и ООО «Самарские коммунальные системы» совместно с представителями МЧС провели плановую проверку более 4,5 тысяч источников противопожарного водоснабжения, находящихся на обслуживании ресурсоснабжающих организаций. По итогам проверки все выявленные неисправные пожарные гидранты будут отремонтированы в течение года. Кроме того, с начала 2026 года снесено 17 бесхозяйных аварийных строений, представлявших угрозу пожарной безопасности городского округа.

«Для защиты территорий, находящихся за пределами десятиминутного норматива прибытия подразделений федеральной противопожарной службы, заключены соглашения о сотрудничестве с двумя добровольными пожарными командами. Им предоставлена необходимая пожарная техника, помещения, приспособленные для несения службы, оказывается финансовая помощь в виде субсидий. В частности, добровольные пожарные обеспечивают пожарную безопасность п. Шмидта, п. Береза, п. Проран», – добавил Евгений Вдовин.

С начала года общественное учреждение «Добровольная пожарная команда Самарской области» и региональная общественная организация «Казачья добровольная пожарная команда» осуществили 13 выездов для участия в тушении пожаров, 34 выезда на отработку нормативов и 152 плановых дозора. Также они провели 57 инструктажей с жителями города и на различных объектах.

Напомним, на территории городского округа Самара действует 3 класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим установлен с 15 апреля по 31 октября. На период его действия введен запрет на проведение палов сухой травы, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора на территории городского округа Самара, особенно на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесным массивам, а также на проведение иных пожароопасных работ.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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