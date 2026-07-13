В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0». Экологическая акция прошла в лесопарке 60-летия Советской власти. Собрали несколько десятков мешков отходов.

Для железнодорожных активистов подготовили увлекательный квест с необычными заданиями:

«Цветной патруль» - искали мусор одного цвета

«Мелкий, но коварный» - собирали пластиковые крышечки

«Археолог субботника» - искали самый старый мусор

В программе мероприятия также прошли приём использованных батареек на утилизацию и экоквиз с подарками, сообщает пресс-служба КбшЖД.