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В Самаре пройдет форум для молодых предпринимателей

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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» представили программу молодёжного спринта «Первый миллион».

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» представили программу молодёжного спринта «Первый миллион». Событие пройдет 15 июля 2026 года на площадке Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) и соберет молодых людей, желающих реализовать предпринимательские идеи.
Мероприятие направлено на развитие молодежного предпринимательства: эксперты помогут восполнить пробелы в знаниях, расскажут о действующих инструментах господдержки. Такие встречи дают широчайшие возможности для обмена опытом, обсуждения идей и знакомства с потенциальными партнерами и аудиторией.
«Поддержка молодёжного предпринимательства является одним из важнейших направлений развития региональной экономики. Сегодня в Самарской области трудятся более 28 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства в возрасте до 35 лет, это 20% от общего количества субъектов МСП. Еще свыше 177 тысяч молодых людей ведут предпринимательскую деятельность в статусе самозанятых, - подчеркнул заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Мы заинтересованы в том, чтобы молодые самарские бренды становились узнаваемыми и конкурентоспособными. Подобные площадки дают им отличный старт, доступ к экспертам и своей целевой аудитории».
Участие в мероприятиях молодежного спринта — бесплатное. Необходима предварительная регистрация: 
https://forms.yandex.ru/cloud/6a46366c95add531b1414e20 .
На ярмарке проектов «Создано молодыми» участники представят одежду и украшения, уходовую косметику, игрушки и сувениры ручной работы, предметы интерьера, а также фудзону с авторскими лимонадами и фермерскими деликатесами.
Этот маркет — возможность поддержать локальные бренды, познакомиться с создателями лично и увидеть, как развивается молодежное предпринимательство в регионе. Вход на ярмарку свободный.
В программе:
10:00-18:00 — «Витрина инноваций». Выставка технологических проектов, авторами которых являются студенты самарских вузов;

11:00-18:00 — работа консультационной зоны центра «Мой бизнес». Для тех, кто уверен в своей идее, консультанты центра расскажут о действующих системах налогообложения, мерах государственной поддержки начинающих предпринимателей, обучающих программах для развития предпринимательских навыков.
11:00-12:30 — сессия «С чего начинали». Перед участниками выступят основатели известных самарских проектов, которые расскажут о своем предпринимательском пути: реальные истории успехов и провалов, разбор первых шагов и ответы на вопросы о том, как превратить студенческий стартап в прибыльный бизнес. 
13:00-15:00 — «Бизнес-экспресс». Деловой нетворкинг в формате быстрых бизнес-свиданий, где участники сядут за один стол с топовыми предпринимателями и экспертами Самарской области. Это шанс получить оценку опытных предпринимателей, найти ментора или даже первого бизнес-партнера.
15:30-16:30 — квест «Маршрут к миллиону». Интерактивная игра, где участники пройдут все этапы реального бизнеса: от поиска первой идеи до масштабирования проекта на всю страну. За каждое успешно пройденное испытание команда получает внутреннюю валюту квеста, которую в финале можно обменять на призы.
Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.

Теги: Самара

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