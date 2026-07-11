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С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем

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С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем

Здесь пройдёт хореографический конкурс-фестиваль «Ритм Губернии». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

К участию приглашаются коллективы и сольные исполнители в возрасте от 7 до 35 лет. Предусмотрены возрастные категории для детей, подростков и взрослых — так что развернуться есть где и самым юным, и уже опытным танцорам.

В этом году фестиваль посвящён одному жанру — народному национальному танцу. Это значит, что всё внимание — характеру, пластике и духу, который веками живёт в танцевальной культуре.

В программе — конкурсные просмотры, эксклюзивные мастер-классы по народной хореографии и специальная обучающая программа для руководителей коллективов. Оценивать выступления будут ведущие педагоги, деятели культуры и искусства, для которых народный танец — профессия и призвание.

Лауреаты I, II и III степени получат дипломы, медали и кубки. Обладатель Гран-при уедет домой с большим кубком победителя. Торжественное вручение пройдёт на главной сцене — при свете софитов и поддержке зрителей.

Читайте положение и подавайте заявку. До встречи на фестивале!

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Теги: Мероприятия

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