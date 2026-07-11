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В Тольятти общественники проверили работу подразделений, оказывающих государственные услуги.

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Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Анастасия Момот посетила регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции.

В Тольятти, в рамках общественного контроля за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Анастасия Момот посетила регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции.

Представитель общественности поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что работа Отделения организована в соответствии с установленными нормами и правилами.

Анастасия Момот также побеседовала с гражданами, пришедшими в тот день в РЭО с целью получения государственных услуг, поинтересовавшись качеством обслуживания.

Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение. Нареканий со стороны граждан не поступило.

Анастасия Владимировна обратила особое внимание участников мероприятия на необходимость соблюдения требований законодательства, недопущения фактов коррупции, как со стороны сотрудников полиции, так и жителей города.

Кроме того, представитель Общественного совета вручила гражданам специальные памятки, информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями ОВД, в том числе по линии Госавтоинспекции.

Подводя итоги проверки, Анастасия Владимировна дала положительную оценку работе подразделения, отметив, что в нем созданы все условия для комфортного получения госуслуг, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

 

Теги: Тольятти

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