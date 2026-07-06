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Состоялись финальные защиты участников конкурса «УМНИК» в Самарской области

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Всего на конкурс «УМНИК» в 2026 году было подано 3400 заявок.

 «УМНИК-2026»: один шаг до объявления победителей.

Состоялись финальные защиты участников конкурса «УМНИК» в Самарской области. В этом году технопарк «Жигулёвская долина» стал одной из 17 федеральных площадок конкурса Фонда содействия инновациям.

179 заявок от представителей Самарской области, формальная экспертиза 210 заявок от молодых инноваторов со всей страны – от Калининграда до Владивостока, 180 онлайн-защит – таковы краткие итоги работы в конкурсе «УМНИК-2026» для площадки в технопарке.

Напомним, что уже 7 лет региональным представителем Фонда содействия инновациям является директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. Самарская область традиционно входит в топ самых активных и результативных регионов-участников программы «УМНИК».

Всего на конкурс «УМНИК» в 2026 году было подано 3400 заявок по следующим тематическим направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.

Важно отметить, что в конкурсе этого года появилось нововведение: на финальные этапы были привлечены индустриальные партнёры Фонда содействия инновациям. Они приняли активное участие в экспертизе конкурсных проектов, а также представили вызовы своей отрасли с целью внедрения результатов реализации проектов в текущие технологические и производственные цепочки.

В качестве экспертов конкурса на площадке технопарка работали представители индустриальных партнёров – компаний «Газпром нефть» и «ЕСМ».

Среди задач, которые перед участниками конкурса «УМНИК» поставила компания «Газпром нефть», – новые внутрискважинные бескабельные системы приёма, передачи, сбора и интерпретации данных; оборудование и технологии повышения эффективности освоения и ремонтов скважин «сложных» пластов; инструменты реализации цифровой буровой; оборудование и инструменты газлифтной эксплуатации скважин; современные решения контроля, автоматизации и роботизации процессов для целей сбора информации и управления (беспилотное воздушное судно, роботы) и др.

«Компания «ЕСМ» предложила конкурсантам для решения следующие тематические направления: оптимизация конструкции станин металлообрабатывающих станков; исследование механических характеристик станин металлообрабатывающих станков; разработка высокоскоростного шпинделя; исследование динамики высокоскоростных шпиндельных узлов; разработка платы непосредственного управления приводом подачи и прочие.

К работе площадки конкурса в технопарке «Жигулёвская долина» были привлечены 25 экспертов, представляющих бизнес- и научное сообщество из Москвы, Уфы, Самары и Тольятти. И уже в конце июля Фонд содействия инновация опубликует итоги конкурса.

«Благодарим всех партнёров, коллег, участников и экспертов за сложную, но очень интересную работу, за новые впечатления и проекты. Было очень много интересных и важных для экономики нашей страны разработок, – отметила Наталья Стрелкова, руководитель направления молодежных программ технопарка. – Эксперты были серьёзно вовлечены в процесс обсуждения презентаций, задавали очень важные вопросы, направленные на развитие проектов».

 

Фото:  пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

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