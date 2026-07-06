Сызранские спортсмены завоевали медали на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

С 29 июня по 4 июля в восьми федеральных округах России прошли межрегиональные соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту, собравшие команды из 89 регионов. По их итогам определились участники Первенства МЧС России, которое состоится 3-8 августа 2026 года в Саранске.

Сызранские юноши и девушки, представляющие сборную Главного управления МЧС России по Самарской области, в упорной борьбе завоевали право выступить на Первенстве страны!

На межрегиональных соревнованиях Приволжского федерального округа наши спортсмены показали выдающиеся результаты:

Золото в "боевом развёртывании" завоевали обе сборные команды Самарской области:

Девушки и юниорки: Илона Динюшева, Анастасия Ерёмина, София Овсянникова, Евгения Юсеева, Дарья Мазина, Юлия Бабина.

Юноши и юниоры: Егор Кривицкий, Севастьян Джумаев, Вячеслав Воротилин, Дмитрий Иевлев, Егор Юдин, Михаил Лапшов.

Бронзу в "пожарной эстафете" взяла сборная юношей: Дмитрий Иевлев, Виктор Матиевский, Вячеслав Воротилин, Егор Юдин.

Награды в личном первенстве:

Дмитрий Иевлев – серебряный призёр в "полосе препятствий" (юниоры 17-18 лет).

Евгения Юсеева – серебряный призёр в "штурмовой лестнице" (юниорки 17-18 лет).

Все юные спортсмены, добившиеся таких значительных успехов, являются воспитанниками Дворца творчества детей и молодежи города Сызрани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО