В Самаре проверили старт первого этапа благоустройства общественной территории у ДК «Искра»

Благоустройство общественной территории у ДК «Искра» - одно из трех общественных пространств в Самаре, где в этом году ведутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды»

Сейчас на территории площадью 5840 квадратных метров проводятся подготовительные работы — планировка местности под будущие пешеходные дорожки и зоны отдыха, а также санитарная и формовочная опиловка деревьев.



«Благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самаре перешло к активному этапу. Сквер у ДК «Искра» должен стать ухоженным зеленым многоуровневым общественным пространством, где будет комфортно как детям, так и взрослым, – подчеркнул глава города Самары Иван Носков. – Договорились с ООО «СКС», что компания приведет в порядок две скважины и трансформаторную подстанцию, которые расположены на территории сквера и своим внешним видом откровенно портят общественное пространство. Отдельно поручил запланировать ремонт подхода к библиотекам, которые находятся в жилом доме рядом с ДК».



Как доложил главе города руководитель подрядной организации ООО «Вектор 21», выполняющей благоустройство всех трех пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», далее в сквере у ДК «Искра» будут обустроены тротуары с плиточным покрытием общей площадью 780 квадратных метров и установлены скамейки. Также проектом предусмотрено дополнительное озеленение с установкой систем автополива. Для безопасности жителей смонтируют системы видеонаблюдения и уличного освещения.



Также будет отремонтирован подход к библиотеке № 29 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы и к детской библиотеке № 17 Централизованной системы детских библиотек, которые расположены в соседнем доме и выходят на будущий сквер.



В 2026 году в Самаре по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустройство проходит также в парке «Воронежские озера» и в парке им. Н.А. Щорса.





Фото: пресс-служба администрации Самары