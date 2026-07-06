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Где безопасно купаться: актуальный список пляжей в Самарской области

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Актуальный список пляжей Самарской области, официально допущенных к эксплуатации.

С приходом жаркой погоды в Самарскую область жители региона массово потянулись к водоемам, чтобы освежиться и отдохнуть. Пляжи на реках, озерах и водохранилищах пользуются особой популярностью благодаря своей доступности и комфорту.

Однако, отправляясь на отдых у воды, крайне важно помнить о безопасности.

Купаться следует только на официально открытых и оборудованных пляжах.

Такие места проходят строгий контроль качества, что значительно снижает риски для вашего здоровья.

Представляем актуальный список пляжей Самарской области, официально допущенных к эксплуатации.

МЧС России призывает соблюдать правила безопасности:

Не оставляйте детей без присмотра у воды.

Не заплывайте далеко на надувных средствах, особенно на судовой ход. Это опасно!

Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.

При катании на катере всегда используйте спасательные жилеты.

В случае происшествия на воде звоните 112.

Список пляжей, допущенных к эксплуатации в Самарской области:

1. Пляж 1 очереди набережной г.о. Самара (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской)

2. Пляж 2 очереди набережной г.о. Самара (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса "КИНАП")

3. Пляж 4 очереди набережной г.о. Самара (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага)

4. Пляж г.о. Самара в районе Загородного парка

5. Пляж г.о. Самара в районе Барбошиной поляны

6. Пляж СФГУП "Санаторий Можайский" г.о. Самара

7. Пляж Красноглинского района г.о. Самара

8. Пляж в районе спуска ул. Советской Армии в г.о. Самара

9. Пляж санатория "Волга" (г.о. Самара, 7-я Просека, р. Волга)

10. Пляж «Западный» (г.о. Тольятти, Автозаводской район, южнее ул. Спортивной до Куйбышевского водохр.)

11. Пляж «Волна» (г.о. Тольятти, Комсомольское шоссе, д. 68)

12. Пляж "Волжский замок" (г.о. Тольятти, Центральный район, южнее здания № 1-а по ул. Нагорной)

13. "Итальянский пляж" (г.о. Тольятти, Центральный район, Лесопарковое шоссе, уч. 15В, участок 15В)

14. Пляж МБОУДО "Центр Гранит" (г.о. Тольятти, Центральный район, ш. Комсомольское, 44)

15. Пляж "Сакулино 1" (г.о. Новокуйбышевск, район улицы Карбышева)

16. Пляж "Сакулино 2" (г.о. Новокуйбышевск, район улицы Карбышева)

17. Пляж озера «Орлово» (г.о. Новокуйбышевск, Самарское шоссе)

18. Городской пляж №3 (г.о. Сызрань в районе ДЭУ)

19. Городской пляж №1 (г.о. Сызрань, Волжский спуск, р. Волга, в районе спасательной станции)

20. Городской пляж №2 г.о. Сызрань (г.о. Сызрань, в районе Волжского спуска)

21. Пляж г.о. Октябрьск (г.о. Октябрьск, ул. Сплавная)

22. Муниципальный пляж г.о. Чапаевск (на берегу озера Ильмень)

23. Пляж г.о. Жигулевск, мкр. Моркваши

24. Пляж в районе оз. Ладное (г.о Кинель)

25. Пляж г.о. Отрадный (ДОЛ "Остров детства")

26. Пляж с. Георгиевка (м.р. Кинельский, с. Георгиевка)

27. Пляж в районе Фестивальной поляны (м.р. Волжский, р. Волга, н.п. Мастрюково)

28. Пляж в п. Власть Труда (м.р. Волжский, с.п. Курумоч)

29. Пляж "Волжанин" (м.р. Волжский, п. Власть Труда, МБУ ДЗСОЦ "Волжанин", оз. Барское)

30. Пляж б/о "Утёс" (м.р. Ставропольский, Шелехметинское лесничество, квартал 68, правый берег реки Волга)

31. Муниципальный пляж "Васильевка" (м.р. Безенчукский, с.п. Васильевка)

32. Муниципальный пляж "Екатериновка" (м.р. Безенчукский, с.п. Екатериновка, ул. Набережная)

33. Пляж с. Алексеевка (м.р. Алексеевский, восточная сторона пруда на овраге "Гусиный дол")

34. Пляж с. Утевка (оз. Лещево, м.р. Нефтегорский, с. Утевка)

35. Пляж с.п. Сергиевский (м.р. Сергиевский, с.п. Сергиевск, оз. Банное)

36. Пляж с.п. Елшанка (м.р. Сергиевский, с.п. Елшанка, оз. Липовое)

37. Пляж б/о "Заря" (м.р. Шигонский, с.п. Муранка, территория Муранского бора, б/о «Заря»)

38. Пляж с.п. Муранка (м.р. Шигонский с.п. Муранка, Муранский бор, участок № 50)

39. Пляж базы отдыха "Волжская Ривьера" (м.р. Шигонский, с. Муранка)

40. Пляж б/о "Лесные тропы" (м.р. Шигонский с.п. Муранка)

41. Пляж №1 Красноярского района (м.р. Красноярский, с.п. Красный Яр, с. Белозерки, восточный (левый) берег р. Сок, в 2 км западнее улицы Дзержинского)

42. Пляж № 2 м.р. Красноярского района (м.р. Красноярский, восточный (левый) берег реки Сок, в 2 км западнее улицы Озерной села Белозерки с.п. Красный Яр)

43. Пляж № 3 "Золотой бор" (м.р. Красноярский, восточный берег реки Сок вблизи ж/д станции "Золотой бор" (154 км))

44. Пляж с.п. Жигули (м.р. Ставропольский, с.п. Жигули, санаторий-профилакторий "Молодецкий курган" №4)

45. Пляж с.п. Хрящевка (м.р. Ставропольский, с.п. Хрящевка)

46. Муниципальный пляж №1 с.п. Ягодное (м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное (восточный берег Куйбышевского водохранилища, с. Ягодное, в районе ул. Кооперативная)

47. Пляж с.п. Ягодное (м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, территория Рекреационная зона, ул. Санаторная)

48. Пляж "Кандарихина Роща" (с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский)

49. Пляж "Слияние" (с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский)

50. Пляж с. Борское (м.р. Борский, р. Колтубанка (озеро Потапово), пляж дачного массива "Энтузиаст")

51. Пляж с. Кошки (с.п. Старое Максимкино, м.р. Кошкинский, ул. Черемшанская, 2)

52. Пляж санатория "Волжский Утёс" имени академика Е.И. Чазова (м.р. Шигонский, с.п. Волжский Утёс, территория санатория, ул. Прибрежная, стр. 1)

53. пляж с.п. Пестравка (м.р. Пестравский, с. Пестравка, ул. Набережная, 2А)

54. пляж с. Августовка (м.р. Большечерниговский, с. Августовка, ул. Кооперативная, 8)

55. пляж пгт. Балашейка (м.р. Сызранский Пляж пгт. Балашейка в районе ул. Кооперативной и ул. Советской)

 

Фото:   ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: МЧС Самара

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