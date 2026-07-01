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В Молодежном многофункциональном центре Самарской области прошла встреча с ветераном СВО

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В 2023 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему сержанту Максиму Девятову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

В День ветеранов боевых действий в Молодежном многофункциональном центре Самарской области прошла встреча с ветераном СВО Максимом Девятовым, в которой приняли участие представители МЧС.
В 2023 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему сержанту Максиму Девятову было присвоено звание Героя Российской Федерации. Он также награжден Орденом Мужества, Медалью Суворова, «Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»» I и II степени.
Во время беседы Максим Вадимович поделился боевым и жизненным опытом, рассказал о качествах, которые помогают ему при выполнении важных задач.
Отвечая на вопросы старшего инженера управления организации пожаротушения проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Самарской области Никиты Иванова, Герой России поделился своим виденьем сложившейся политической ситуации, рассказал о ходе и перспективах СВО, об особенностях предстоящих выборов в Государственную и Губернскую Думу.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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