В День ветеранов боевых действий в Молодежном многофункциональном центре Самарской области прошла встреча с ветераном СВО Максимом Девятовым, в которой приняли участие представители МЧС.

В 2023 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему сержанту Максиму Девятову было присвоено звание Героя Российской Федерации. Он также награжден Орденом Мужества, Медалью Суворова, «Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»» I и II степени.

Во время беседы Максим Вадимович поделился боевым и жизненным опытом, рассказал о качествах, которые помогают ему при выполнении важных задач.

Отвечая на вопросы старшего инженера управления организации пожаротушения проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Самарской области Никиты Иванова, Герой России поделился своим виденьем сложившейся политической ситуации, рассказал о ходе и перспективах СВО, об особенностях предстоящих выборов в Государственную и Губернскую Думу.

Фото: ГУ МЧС СО