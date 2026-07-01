Полицейские региона провели урок дорожной безопасности для воспитанников летнего лагеря

В Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции провели урок дорожной безопасности для воспитанников летнего лагеря.



Полицейские напомнили детям основные правила дорожного движения, разобрали наиболее распространённые «дорожные ловушки», объяснили правила безопасного перехода проезжей части и поведения вблизи дорог. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили требованиям безопасности при использовании велосипедов, самокатов и средств индивидуальной мобильности, а также необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости. Ребята активно отвечали на вопросы, делились своими знаниями и с интересом участвовали в обсуждении.



В завершение встречи дети вместе с автоинспекторами изготовили тематические памятки с напоминанием о правилах безопасного поведения на дороге. Ребята с удовольствием приняли участие в творческом задании, после чего разместили памятки на ручках припаркованных автомобилей и вручили их водителям, напомнив о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, сообщает проесс-служба .ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области