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Полицейские региона провели урок дорожной безопасности для воспитанников летнего лагеря

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В Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции провели урок дорожной безопасности для воспитанников летнего лагеря.

В Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции провели урок дорожной безопасности для воспитанников летнего лагеря.

Полицейские напомнили детям основные правила дорожного движения, разобрали наиболее распространённые «дорожные ловушки», объяснили правила безопасного перехода проезжей части и поведения вблизи дорог. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили требованиям безопасности при использовании велосипедов, самокатов и средств индивидуальной мобильности, а также необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости. Ребята активно отвечали на вопросы, делились своими знаниями и с интересом участвовали в обсуждении.

В завершение встречи дети вместе с автоинспекторами изготовили тематические памятки с напоминанием о правилах безопасного поведения на дороге. Ребята с удовольствием приняли участие в творческом задании, после чего разместили памятки на ручках припаркованных автомобилей и вручили их водителям, напомнив о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, сообщает проесс-служба .ГУ МВД России по Самарской области

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция

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